巴林亞青運 高雄小將奪2銀7銅市府表揚

高雄市文山高中駱柏丞在自由車賽混合團體計時賽中勇奪銀牌。（高雄市教育局）

〔記者許麗娟／高雄報導〕2025年第3屆巴林亞洲青年運動會上月底落幕，高雄子弟在羽球、自由車、田徑與跆拳道表現亮眼，共計奪得2銀7銅；其中自由車混合團體計時賽，文山高中駱柏丞技壓中國獲得銀牌，新莊高中李瀚在游泳男子100公尺自由式勇奪銀牌，為國爭光。

高雄市教育局指出，文山高中駱柏丞在自由車賽面對實力堅強的對手，一路沉著應戰、展現驚人實力，於混合團體計時賽中與隊友默契配合、全力衝刺，最終勇奪銀牌，為中華隊寫下亮眼戰績。

請繼續往下閱讀...

鳳山商工黃冠堯在田徑項目奪雙銅，分別是男子100公尺銅牌，並在男子接力賽中再添一面銅牌；另本次5人制足球代表隊，其中楠梓高中2位選手王苹恩、沈雯珈，在教練郭慈慧與李雅婷戰術與心理層面全力支持下，與隊友奮力拼搏拿下銅牌。

羽球女子單打高雄中學溫舒伃、跆拳道混合雙人公認品勢楠梓高中李旻淳、跆拳道女子63公斤級楠梓高中周柯怡君及田徑女子400公尺國立岡山高中吳佳穎等亦獲銅牌佳績。

高雄市教育局長吳立森表示，此屆國家代表隊中，高雄市入選選手與教練來自10所學校，能與來自45國、超過4100名青年選手同場競技，切磋、學習與成長，實屬難得的國際經驗，也展現最佳實力。

新莊高中李瀚在游泳男子100公尺自由式奪得銀牌。（高雄市教育局）

楠梓高中2位選手王苹恩（右）、沈雯珈（左）代表中華隊出征5人制足球代表隊銅牌。（高雄市教育局）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法