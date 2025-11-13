自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》母隊之外已有3隊報價 林岱安尋求長約保障

2025/11/13 18:54

林岱安。（資料照，記者陳逸寬攝）林岱安。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者吳清正／台北報導〕統一獅捕手林岱安投入自由球員市場，經紀公司秉初代表林世民表示，除了母隊之外，已經有3隊提出初步的合約條件，希望下週就可以敲定球隊，再進一步洽談合約細節。

林岱安曾經獲得2次捕手金手套獎，1次最佳十人獎，今年月薪36萬元，全額轉隊費為540萬元，加上1名補償球員的部份轉隊費則是324萬元，在今年行使自由球員權利的3名選手中最低。

林世民表示，本週稍早已經有3隊來接觸，並提出初步的合約條件，經紀公司也向球團說明林岱安對於合約的想法，球團再進行內部討論，談約進度當然是越快越好，讓選手可以安心準備新球季，希望下週就能確定球隊。

統一在林岱安申請行使自由球員權利之前，就已經和他談過2次，提出複數年合約全力留人。林世民表示，母隊的進度相對比較快，本週也和統一再洽談一些合約細節，在收到其他球團的回覆後，再一併讓林岱安選擇。

林世民表示，林岱安考慮的重點主要是合約年限，林岱安明年就34歲，如果是3年左右的合約，合約結束時37、38歲是比較尷尬的年齡，但是也不可能要求7、8年這種不切實際的合約，希望找出雙方都能接受的數字。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中