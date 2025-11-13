中職》母隊之外已有3隊報價 林岱安尋求長約保障

林岱安。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者吳清正／台北報導〕統一獅捕手林岱安投入自由球員市場，經紀公司秉初代表林世民表示，除了母隊之外，已經有3隊提出初步的合約條件，希望下週就可以敲定球隊，再進一步洽談合約細節。

林岱安曾經獲得2次捕手金手套獎，1次最佳十人獎，今年月薪36萬元，全額轉隊費為540萬元，加上1名補償球員的部份轉隊費則是324萬元，在今年行使自由球員權利的3名選手中最低。

林世民表示，本週稍早已經有3隊來接觸，並提出初步的合約條件，經紀公司也向球團說明林岱安對於合約的想法，球團再進行內部討論，談約進度當然是越快越好，讓選手可以安心準備新球季，希望下週就能確定球隊。

統一在林岱安申請行使自由球員權利之前，就已經和他談過2次，提出複數年合約全力留人。林世民表示，母隊的進度相對比較快，本週也和統一再洽談一些合約細節，在收到其他球團的回覆後，再一併讓林岱安選擇。

林世民表示，林岱安考慮的重點主要是合約年限，林岱安明年就34歲，如果是3年左右的合約，合約結束時37、38歲是比較尷尬的年齡，但是也不可能要求7、8年這種不切實際的合約，希望找出雙方都能接受的數字。

