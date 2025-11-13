高球》台玻台豐公開賽首輪 洪健堯揮65桿獨居第1

台灣好手洪健堯（右）和好友林紹白（左）在台豐球場合作第3年，默契絕佳，喜得開門紅。（TPGA提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025台玻台豐公開賽今在彰化台豐高爾夫球場點燃戰火，比賽至天黑，尚有5位球員未完賽，因此在已賽完首回合118位選手中，台灣好手洪健堯打出低於標準桿7桿的65桿，暫時獨居領先。泰國選手蘇普拉邁（Poosit Supupramai）以67桿暫居第2。

暫居第1的洪健堯抓下8鳥、1柏忌，他表示，今天各桿發揮得都很穩定，近幾場比賽比前半年的表現好很多，尤其是近1個多月，新換的長推桿，彌補了以往的不足，今天除了最後一洞第9洞的2呎OK抓鳥，距洞最短以外，其他小鳥推桿都是9-15呎，因推桿路線判斷不錯，加上執行到位，因此頻頻抓鳥，打出好成績，全場26推。

另外，洪健堯說，回到台灣比賽感覺很幸福，有好朋友TPGA贊助商紹白兄連續第3年當他的桿弟，他是台豐球場的會員，也助他提升對果嶺的掌握度，給他很大的信心；另有寬哥來看球打氣，還幫忙減輕感冒，而且台豐球場如同他的半個地主球場，加上明年1月要迎接新生的小寶寶，對亞巡明年保卡的問題也不再放在心上，順其自然，所以總括來講，心情十分好，打起比賽很順。

洪健堯曾贏得2020年台豐公開賽及2022年台豐ADT冠軍；去年在此賽獲得台灣球員最佳名次並列第3名，目前台巡總獎金排名暫居第8。

泰國的蘇普拉邁7鳥、2柏忌，他說今天的推桿很準，開球與鐵桿也表現很好，其中以第12洞的距洞20碼直接切桿進洞與第6洞的15呎長推進洞都抓鳥，堪稱今日最佳。他也提到，球場果嶺的速度十分好，球道狀況也佳。蘇普拉邁去年在亞巡年度排名是第43名，寫下他打亞巡15年來最佳排名，有3場前10，不過今年戰績不理想，目前年度排名暫居第107。

今天首回合賽至天黑，尚有兩組5位球員未完賽，未完賽的選手明天將於6：40乘車出發，6：50恢復第一回合；第二回合出發時間仍依原訂的編組表，分上下午兩梯次出發，上午第一組於6：15出發，最後一組於上午7：55出發；下午第一組於上午10：45出發，最後一組於12：20出發。明天兩回合後取成績優者前65名球員晉級後兩回合決賽。

這項比賽將舉行4回合72洞比賽至16日，總獎金為40萬元美元（約1240萬元台幣），這是台豐球場連續第3年冠名主辦亞巡賽；冠軍選手可獨得7.2萬元美元（約223.2萬元台幣），今年參賽國家數多達24國，創下賽史新高紀錄。

今年有24個國家123位好手參賽角逐，包括阿根廷丶澳洲丶孟加拉丶中國丶英國丶西班牙丶瓜地馬拉丶印度丶印尼丶義大利丶日本丶南韓丶澳門丶馬來西亞丶墨西哥丶巴基斯坦丶菲律賓丶蘇格蘭丶新加坡丶瑞典丶泰國丶美國丶越南及我國；有81位外籍選手（包含1位業餘球員）及42位台灣選手，同場競逐冠軍獎杯與獎金。

「台玻台豐公開賽TAIWAN GLASS TAIFONG OPEN」自2023年正式升級為亞巡賽之後，台灣首度1年有3場亞巡賽事，是今年台巡賽的第3場亞巡賽事，也是今年亞巡賽倒數第4站丶台巡賽倒數第2站賽事，所得積分排名均攸關2026年的亞巡及台巡賽種子資格。

洪健堯第1回合抓8鳥吞1柏忌以65桿獨居領先。（TPGA提供）

