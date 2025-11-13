NBA》柯瑞飆46分再次扛起勇士 柯爾讚：他是我們的太陽

勇士一哥柯瑞。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）揮別前役低迷手感，今天上演飆分秀，他轟下本季新高46分，率隊以125：120逆轉馬刺，終止客場6連敗；總教練柯爾（Steve Kerr）賽後大讚柯瑞的表現並強調他就是球隊當中的太陽。

勇士前役慘敗給雷霆，球隊氣氛一度低迷，今天背靠背作客馬刺，陣容做出調整，把穆迪（Moses Moody）和新秀里查德（Will Richard）拉上先發，即便開局一度不穩、首節落後14分，但在易籃後勇士展開逆襲，柯瑞第3節單節獨攬22分，帶隊逆轉奪勝。

柯瑞此仗25投13中，拿下46分、5籃板、5助攻，這是他生涯第73場比賽得分超過40分，超越杜蘭特（Kevin Durant）的72場，來到史上第9，同時是他30歲以後第43次單場得分超過40分，距離喬丹（Michael Jordan）的44次紀錄僅差一場。

37歲的柯瑞再次繳出宰制力十足表現帶隊贏球，主帥柯爾說：「這只是他的例行公事，我已經看過這種場面不知道幾次了。」他隨後補充，「如果你跟我一樣有超過11年時間能近距離觀察他，就會習慣他這樣的表現，他就是我們的鄧肯（Tim Duncan），我們球隊這太陽系裡的太陽。」

球隊拿下重要的客場勝，柯瑞說：「不要害怕改變，這意味著每個人都要做好準備，適應被要求做任何事，我們不能坐等事情自行改變，每個人都要承擔責任，保持清醒的頭腦。」

