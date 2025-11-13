自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》駁斥想去洋基謠言 海盜新科塞揚史基斯：想在匹茲堡贏球

2025/11/13 21:33

MLB》駁斥想去洋基謠言 海盜新科塞揚史基斯：想在匹茲堡贏球史基斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年摘得國聯塞揚獎的海盜王牌投手史基斯（Paul Skenes），傳出他想去洋基隊，但史基斯今天現身駁斥，表態自己熱愛匹茲堡，想要幫助海盜隊贏球。

紐媒《NJ.com》記者米勒（Randy Miller）撰文爆料，一名身為史基斯的隊友表示，「相信我，他想為洋基隊效力，我聽他說過好幾次了。」該人士稱史基斯想在2030年成為自由球員前被交易。

「我看到那個推文，但真的沒放在心上。」史基斯今透過視訊受訪表示，「我收到一些相關訊息。我現在效力海盜隊，我的目標是和海盜隊一起贏球。我熱愛匹茲堡這座城市。這裡的球迷渴望在匹茲堡看到一支贏球的球隊，我想成為實現這個目標的那群人之一。」

「在匹茲堡以外的球迷們，認為匹茲堡不值得贏球。其他29隊的球迷們預期我們輸球。我想成為那群、那26位能改變這種看法的球員之一。」史基斯說，「我不知道那話從哪來的，我的目標是贏球，我不認識報導這件事的記者，也不知道據說講過這話的球員，但（我的）目標是贏球，而且是在匹茲堡贏球。」

現年23歲的史基斯今年是他大聯盟第二個賽季，本季先發32場交出10勝10敗，防禦率1.97奪國聯防禦率王，共投187.2局賞216次三振，被打擊率1成99，每局被上壘率為0.95。史基斯今天以「全票」之茲，榮獲生涯首座國聯塞揚獎。

