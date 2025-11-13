羽球》「假動作女王」傳奇謝幕 作家盛讚：戴資穎讓羽球成為藝術

戴資穎。（資料照，勝利提供）

〔體育中心／綜合報導〕台灣羽球女王戴資穎今年左膝、右膝先後進行手術，日前在社群網站宣布退役，許多選手和媒體都送上祝福。羽球知名作家布洛絲（Amanda Bloss）發文盛讚小戴是重新定義羽球技巧的球場大藝術家。

羽球知名作家布洛絲撰文指出，戴資穎是沉悶的剋星，以驚人的創造力將每一場比賽昇華為表演，沒有人能複製她手中那無數變化的擊球方式，她的球技無與倫比。戴資穎被譽為「假動作女王」，也是時間的魔術師，在那分秒之間，她抹去對手預判的空間，主宰整個比賽的節奏，將球場化為她的舞台。

請繼續往下閱讀...

布洛絲認為，與戴資穎同一時代競爭的女單球員，都是這場壯麗盛世的一部分，更是一個女單黃金時代，百花爭妍，競爭十分激烈，打法也是十分有創意。布洛絲也寫道，戴資穎的比賽從不是既定劇本，她時而失誤連連，讓對手有機會反超，並在那看似必輸的情況下上演超神逆轉秀。

布洛絲盛讚，戴資穎那靈光乍現的天賦，是對羽球最純粹、最精彩的詮釋，她讓主播屏息凝神，讓球迷為之傾倒，也讓世人再次意識到，羽球不只是一項運動，更是展現才華、勇氣和喜悅的舞台。布洛絲最後也送上祝福，「謝謝妳，戴資穎，祝妳在人生的下一篇章，繼續閃耀。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法