MLB》認為日職生涯248轟的岡本和真受歡迎 波拉斯給出看法

2025/11/14 06:49

岡本和真。（資料照，記者林正堃攝）岡本和真。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕日職讀賣巨人主砲岡本和真季後獲得球團同意，將透過入札制度挑戰大聯盟。岡本和真的經紀人波拉斯（Scott Boras）受訪認為，岡本和真的多功能性和守備能力，讓他獲得高度評價。

日媒《體育報知》報導，大聯盟正值總管會議期間，波拉斯受訪提到，現在球團都在尋找擁有守備能力、同時具備長打的打者，岡本和真擁有極高的打擊技術，這點和當年吉田正尚（現效力紅襪）挑戰大聯盟時一樣。

波拉斯說，岡本和真不但有力量，揮空率也很低，擁有極佳的守備判斷，他在多支球隊眼中都能勝任三壘或一壘，岡本的多樣性讓他非常受到歡迎。波拉斯指出，岡本和真對所有球隊都持開放態度，認為他會與妻子一起做出決定。

今年的自由市場上，擁有重砲一壘手「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）、強打三壘手蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）等長打型右打者。

被問到是否會影響岡本和真的市場，波拉斯對此說，岡本和真跟他們的市場不會重疊，因為球團會排出優先順位，最想要哪一名選手，如果沒有拿到再轉向下一位，「所以球團不會同時跟我談這兩位選手。」

岡本和真今年受到傷勢影響，出賽69場交出15轟、49分打點，打擊率3成27，整體攻擊指數（OPS）為1.014。岡本和真在日職11年，累積248轟、平均打擊率2成77，三度摘中央聯盟全壘打、兩度奪央聯打點王。此外，岡本和真兩度摘得中央聯盟三壘金手套，1次獲得央聯一壘金手套。

