體育 即時新聞

土耳其足球賭博案延燒　102名球員暫停比賽

2025/11/14 03:39

〔中央社〕土耳其足球界賭博醜聞持續擴大，土耳其足球協會今天臨時對102名頂級聯賽球員祭出禁賽處分。

美聯社報導，土耳其足球協會表示，禁止土耳其超級聯賽（Super Lig）25名球員及第2級的甲級聯賽77名球員參與比賽，禁賽期間從45天至1年不等。

加拉塔薩雷隊（Galatasaray）及土耳其國家隊後衛埃爾馬利（Eren Elmali）被禁賽45天；埃爾馬利的隊友、土耳其U21國家隊中後衛巴爾塔奇（Metehan Baltaci）禁賽9個月；科尼亞體育隊及塞內加爾翼鋒恩道（Alassane Ndao）被處以1年禁賽。

埃爾馬利本週在社群媒體Instagram發文坦承，約5年前曾經投注1場並非自己所屬球隊的比賽。他今年才加盟加拉塔薩雷隊。

巴爾塔奇也承認過去曾經投注比賽，但強調並非參與自己球隊比賽時下注。

他表示：「幾年前我曾經在還沒意識到事情嚴重性的時候下注。我必須澄清，當時並未涉入任何我所效力球隊參賽的比賽。」

根據土耳其新聞電視台（Haberturk TV）報導報導，這些禁令僅限比賽，球員仍可繼續參與訓練。

調查仍在進行中，目前已有超過1000名球員被移送足協的職業足球紀律委員會。

足協已針對第3級、4級聯賽實施為期兩週的停賽，但允許由衛冕冠軍加拉塔薩雷隊領銜的超級聯賽及第2級聯賽繼續進行。

土耳其足球協會主席哈吉奧斯曼奧盧（Ibrahim Haciosmanoglu）本週誓言，要清除土耳其足球界的腐敗、醜聞與不道德行為。

土耳其足球界先前已因裁判涉及大規模賭博而震盪，如今連球員也被爆出投注比賽，而國際足總（FIFA）明文禁止參與者對賽事賭博。（編譯：林沂鋒）1141114

