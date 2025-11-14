網球》艾卡拉茲3連勝挺進年終賽4強 第2度提前鎖定年終第1

艾卡拉茲。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）頂住「客場劣勢」，6：4、6：1擊敗首次遞補參戰的義大利地主穆塞蒂，22歲的西班牙好手小組賽3連勝未嘗敗績，強勢挺進2025年杜林ATP年終總決賽4強，也提前鎖定年終世界排名第1頭銜。

「這場對我來說非常重要，因為攸關爭奪年終第1，剛開賽我非常緊張，這並不容易。但我盡力克服壓力，很高興能以年終第1結束這個賽季。」艾卡拉茲無視伊納爾皮體育館內現場觀眾為穆塞蒂加油的熱鬧聲浪，直落2出線，不但把職業生涯對戰改寫為7勝1負，挾「康諾斯組」之首安抵準決賽，也讓澳洲的德米納爾（Alex de Minaur）確定以分組第2晉級，對手則為義大利球王衛冕者辛納（Jannik Sinner）。

請繼續往下閱讀...

儘管艾卡拉茲2022年並未角逐年終賽，照樣以19歲214天榮膺男網史上最年輕的年終第1，如今22歲的他再度獲此殊榮，還繼8度達標的塞爾維亞傳奇老將喬科維奇（Novak Djokovic）以來，成為第2位至少2次完成的現役球星，也是史上第11人，屆時4強遭遇「伯格組」德國兹维列夫（Alexander Zverev）單挑加拿大阿里辛（Felix Auger-Aliassime）的勝方。

被譽為新世代雙雄的艾卡拉茲、辛納，已被各界期待會師年終賽冠軍戰，無論24歲的辛納是否連莊，天賦十足的艾卡拉茲下週一都將重奪球王寶座，「說實話，這始終是重要目標，對我來說意義非凡。整個賽季團隊每天都努力付出，也經歷高低起伏，如今終於再度完成，足讓我們感到非常自豪。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法