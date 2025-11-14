自由電子報
體育 即時新聞

網球》德米納爾淘汰去年亞軍弗里茲 天助自助首闖年終賽4強

2025/11/14 07:05

德米納爾。（歐新社）德米納爾。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕德米納爾（Alex de Minaur）背水一戰，7：6（7：3）、6：3爆冷扳倒美國一哥弗里茲（Taylor Fritz），澳洲好手不但終止2025年杜林ATP年終總決賽小組賽2連敗，更天助自助挺進4強，將與義大利地主衛冕冠軍辛納（Jannik Sinner）爭奪決賽門票。

「我最近經歷不少挫折，所以很高興終於能在杜林贏得勝利。」德米納爾揮別年終賽接連敗給西班牙人氣球星艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、義大利地主穆塞蒂（Lorenzo Musetti）的陰霾，把握最後機會直落2扳倒去年亞軍的弗里茲，開胡後戰績反而來到「康諾斯組」第2，加上艾卡拉茲稍後同樣連下兩盤淘汰穆塞蒂，終讓上屆3連敗出局的德米納爾，本屆捲土重來靠著這1勝戲劇性躋身4強，「我一直非常努力，如今總算獲得回報，我對自己的表現非常滿意。」

反觀去年杜林勇闖決戰的弗里茲，今年演出先盛後衰，初登場擊敗穆塞蒂，隨後3盤不敵艾卡拉茲，第3場這位28歲名將的狀況更糟，面對德米納爾出現33次非受迫失誤、第1發得分率僅67%，苦戰1小時35分鐘未能扭轉頹勢，最終意外以戰績1勝2負提前落馬。

