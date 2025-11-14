MLB》有望與大谷翔平再續前緣！美媒爆道奇看上生涯253救援終結者

伊格雷西亞斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟古巴記者羅梅洛（Francys Romero）先前透露，多支球隊對勇士終結者伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）表達濃厚興趣，羅梅洛之後又爆料，二連霸衛冕軍道奇是其中之一。

明年球季將滿36歲的伊格雷西亞斯，生涯11年大聯盟球季留下600場出賽，253次救援成功與大都會終結者狄亞茲（Edwin Díaz）並列現役選手第4多，僅次於簡森（Kenley Jansen，476次）、金布瑞（Craig Kimbrel，440次）與查普曼（Aroldis Chapman，367次）。

伊格雷西亞斯過去曾效力天使，與日本二刀流巨星大谷翔平當過隊友，2022年季中被交易至勇士後，就持續在新球隊擔任牛棚要角，在勇士4個球季出賽104場，繳出15勝12敗97救援，獨立防禦率（FIP）2.87，ERA+高達180，如今伊格雷西亞斯有望與大谷再續前緣。

與去年奪冠相反，道奇今年季後賽靠著強大的先發投手戰力成功二連霸，但牛棚戰力顯得捉襟見肘。先前道奇傳出對洋基明星終結者威廉斯（Devin Williams）有興趣，預計衛冕軍休季將繼續追求牛棚補強。

