MLB》創史無前例二刀流紀錄！大谷翔平奪第4座MVP 寫史上第一人偉業

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天頒發年度MVP獎項，道奇日本巨星大谷翔平以全票榮獲國聯MVP，這是他生涯第4座年度MVP、連續3年獲獎，豪寫史詩紀錄。

大谷翔平本季重拾二刀流，打擊敲出55轟創生涯新高，跑回146分傲視全聯盟，打擊三圍.282/.392/.622、OPS1.014；投球方面，出賽14場成績1勝1敗、防禦率2.87，47局投球送出62次三振，締造史上首見「50轟50K」壯舉，獲獎實至名歸。

大谷得到全部30張第一名選票、以總計420分全票當選國聯最有價值球員。史瓦伯（Kyle Schwarber）拿到23張第二名選票、5張第三名選票，總分260分在國聯MVP票選中排名第二，索托（Juan Soto）獲得4張第二名選票、15張第三名選票，以總分231分名列第三。

大谷翔平成為大聯盟史上第一位在美聯和國聯都至少拿下2座MVP的球員，締造歷史新頁。而大谷生涯累積4座MVP為史上第2人，僅次於大聯盟傳奇全壘打王邦茲（Barry Bonds）的7座。

此外，大谷近5年4度摘下MVP，放眼北美四大職業運動為史上第5人，比肩NBA羅素（Bill Russell）、詹姆斯（LeBron James）、NHL格雷茨基（Wayne Gretzky）以及MLB邦茲。

