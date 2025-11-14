自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》創史無前例二刀流紀錄！大谷翔平奪第4座MVP 寫史上第一人偉業

2025/11/14 08:26

大谷翔平榮獲國聯MVP。（取自推特）大谷翔平榮獲國聯MVP。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天頒發年度MVP獎項，道奇日本巨星大谷翔平以全票榮獲國聯MVP，這是他生涯第4座年度MVP、連續3年獲獎，豪寫史詩紀錄。

大谷翔平本季重拾二刀流，打擊敲出55轟創生涯新高，跑回146分傲視全聯盟，打擊三圍.282/.392/.622、OPS1.014；投球方面，出賽14場成績1勝1敗、防禦率2.87，47局投球送出62次三振，締造史上首見「50轟50K」壯舉，獲獎實至名歸。

大谷得到全部30張第一名選票、以總計420分全票當選國聯最有價值球員。史瓦伯（Kyle Schwarber）拿到23張第二名選票、5張第三名選票，總分260分在國聯MVP票選中排名第二，索托（Juan Soto）獲得4張第二名選票、15張第三名選票，以總分231分名列第三。

大谷翔平成為大聯盟史上第一位在美聯和國聯都至少拿下2座MVP的球員，締造歷史新頁。而大谷生涯累積4座MVP為史上第2人，僅次於大聯盟傳奇全壘打王邦茲（Barry Bonds）的7座。

此外，大谷近5年4度摘下MVP，放眼北美四大職業運動為史上第5人，比肩NBA羅素（Bill Russell）、詹姆斯（LeBron James）、NHL格雷茨基（Wayne Gretzky）以及MLB邦茲。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中