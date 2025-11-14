自由電子報
羽球

羽球》「很多人想看志田千陽...」送台灣組合晉級 「新最美女雙」發聲

2025/11/14 07:51

日本「新最美女雙」志田千陽／五十嵐有紗。（資料照）日本「新最美女雙」志田千陽／五十嵐有紗。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕日本「新最美女雙」志田千陽／五十嵐有紗，由於五十嵐有紗訓練受傷，兩人決定退賽，讓台灣女雙鄧淳薫／楊筑云兵不血刃晉級超級500系列日本熊本羽球大師賽8強，志田千陽／五十嵐有紗也在社群媒體上發聲。

志田千陽和松山奈未拆夥後，改搭學姊五十嵐有紗，這對女雙新組合曾在今年蘇迪曼盃短暫合作，如今兩人組成搭檔，攜手展開新旅程。志田千陽／五十嵐有紗首輪以21：13、21：14橫掃皆為17歲的台灣新生代女雙孫亮晴／陳妍妃，闖進16強。

志田千陽曾透露，五十嵐有紗在訓練時發生意外，如今兩人宣布退賽。昨天志田千陽在Instagram限時動態表示：「感謝大家一直以來的應援，因為在練習中發生意外決定退賽，對於期待比賽的球迷真的很抱歉，我們自己也很期望能在熊本比賽，因此十分不甘心，但考量今後狀況，只能做出退賽的決定。」

五十嵐有紗也在IG發文：「因為練習發生意外，難以繼續比賽。我們很期待在熊本出賽，也想盡全力站上球場，靠著搭檔志田以及許多人的支持，才能拿下首輪勝利。相信很多球迷特地來熊本為我們加油，也很多想看志田選手比賽，很不甘心也很抱歉，但我們會盡快回到球場，請大家繼續給予我們溫暖的支持。」

