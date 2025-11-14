MLB》震驚！前老闆逝世兩周年 教士宣布考慮出售、市價有望逾653億

約翰‧塞德勒。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕就在前任老闆彼得‧塞德勒（Peter Seidler）過世2周年之際，其家族拋出震撼彈，今天宣布將考慮出售聖地牙哥教士隊。

教士隊去年12月21日宣布，塞德勒的哥哥約翰‧塞德勒（John Seidler）成為球隊實際負責人，然而塞德勒的遺孀希爾·賽德勒（Sheel Seidler）對彼得‧塞德勒的兩名兄弟提起訴訟，認為自己才是教士隊主要的負責人，引發家族內鬥。

今年大聯盟批准約翰‧塞德勒成為前老闆彼得‧塞德勒的繼任者，擁有教士隊的控制權，但如今約翰‧塞德勒發布聲明：「我們家族已決定開始評估與教士隊的未來，包含可能出售球團的選項。」約翰‧塞德勒提到，塞德勒家族依然全心投入球隊，也致力於為教士找到新的繼任者，也要繼承前老闆彼得的願景，持續打造具競爭力的球隊，為教士帶來世界大賽冠軍。

大聯盟最近有球隊出售發生在2020年，當時寇恩（Steve Cohen）以破紀錄的24億美元買下紐約大都會。根據美國財經頻道《CNBC》分析，教士隊本季預估市價約為21億美元（約新台幣653億），且實際出售價碼絕對不會低於此數字。

