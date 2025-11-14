自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》震驚！前老闆逝世兩周年 教士宣布考慮出售、市價有望逾653億

2025/11/14 08:50

約翰‧塞德勒。（資料照）約翰‧塞德勒。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕就在前任老闆彼得‧塞德勒（Peter Seidler）過世2周年之際，其家族拋出震撼彈，今天宣布將考慮出售聖地牙哥教士隊。

教士隊去年12月21日宣布，塞德勒的哥哥約翰‧塞德勒（John Seidler）成為球隊實際負責人，然而塞德勒的遺孀希爾·賽德勒（Sheel Seidler）對彼得‧塞德勒的兩名兄弟提起訴訟，認為自己才是教士隊主要的負責人，引發家族內鬥。

今年大聯盟批准約翰‧塞德勒成為前老闆彼得‧塞德勒的繼任者，擁有教士隊的控制權，但如今約翰‧塞德勒發布聲明：「我們家族已決定開始評估與教士隊的未來，包含可能出售球團的選項。」約翰‧塞德勒提到，塞德勒家族依然全心投入球隊，也致力於為教士找到新的繼任者，也要繼承前老闆彼得的願景，持續打造具競爭力的球隊，為教士帶來世界大賽冠軍。

大聯盟最近有球隊出售發生在2020年，當時寇恩（Steve Cohen）以破紀錄的24億美元買下紐約大都會。根據美國財經頻道《CNBC》分析，教士隊本季預估市價約為21億美元（約新台幣653億），且實際出售價碼絕對不會低於此數字。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中