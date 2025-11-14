MLB》4座全票MVP+北美四大職業運動第1人壯舉！大谷翔平發表感言

大谷翔平獲選國聯MVP。（取自大聯盟官方X）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平國聯年度MVP二連霸，也是生涯第4度摘下MVP，寫下諸多傲人紀錄。

大谷翔平在2021年、2023年效力天使時兩度獲得美聯年度MVP，2024年轉戰道奇勇奪國聯MVP，今年成功二連霸，成為史上第2位至少4度獲得MVP的球員，僅次於大聯盟全壘打王邦茲（Barry Bonds）的7座。

大谷今年再度以全票之姿拿下國聯MVP，生涯4座都是全票MVP，持續堆高史上唯一障礙。此外，大谷近5年4度摘下MVP，成為北美四大職業運動為史上第5人，比肩NBA羅素（Bill Russell）、詹姆斯（LeBron James）、NHL格雷茨基（Wayne Gretzky）以及MLB邦茲。

大谷翔平同時更是北美四大職業運動史上第一位，在單一球隊的前2個賽季都贏下總冠軍與MVP的球員；也其名MLB紅人傳奇二壘手摩根（Joe Morgan），成為史上第2位MVP與世界大賽二連霸的球員。

大谷翔平透過翻譯表示，最重要也最優先的，當然還是能夠奪下世界大賽冠軍，而能拿到個人獎項、獲選MVP，只是錦上添花。而展望明年二刀流計畫，大谷透露希望自己開季就能登上投手丘，也期盼明年球季都能保持健康，在投手丘上開季，也在投手丘上結束球季。

