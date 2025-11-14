自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》昨砍31分卻退場 尼克球星布朗森腳踝一級扭傷明無法出賽

2025/11/14 09:54

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》資深記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，紐約尼克球星布朗森（Jalen Brunson）遭遇右腳踝一級扭傷，明天出戰熱火的比賽將不會上場。

昨日尼克在主場對上魔術的比賽剩下兩分鐘，布朗森帶球切入時不慎踩到卡特（Wendell Carter Jr.）的腳絆倒，導致腳踝扭傷退場休息，當天他雖砍下全場最高31分，但球隊仍以124：107落敗。

賽後尼克總教練布朗（Mike Brown）只提到布朗森扭傷腳踝，並未透露太多細節，另外布朗森本人也沒有接受媒體訪問，但他在離開球場時卻穿著護具並使用拐杖。

上個球季末布朗森也遇到右腳踝傷勢，雖然最初估計只會缺席兩周左右的時間，直到球隊打進季後賽後，身上的傷勢仍對他有所影響，最終球隊在東部冠軍賽不敵溜馬止步。

布朗森今年球季累計11場出賽，繳出場均28分、3.5籃板與6.5助攻，今天賽前尼克戰績7勝4敗排名東部第3。

布朗森。（資料照，美聯社）布朗森。（資料照，美聯社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中