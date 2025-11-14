NBA》昨砍31分卻退場 尼克球星布朗森腳踝一級扭傷明無法出賽

Jalen Brunson headed to the locker room with an apparent leg injury at the end of Magic-Knicks. pic.twitter.com/ik7IBFvacm — NBA on ESPN （@ESPNNBA） November 13, 2025

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》資深記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，紐約尼克球星布朗森（Jalen Brunson）遭遇右腳踝一級扭傷，明天出戰熱火的比賽將不會上場。

昨日尼克在主場對上魔術的比賽剩下兩分鐘，布朗森帶球切入時不慎踩到卡特（Wendell Carter Jr.）的腳絆倒，導致腳踝扭傷退場休息，當天他雖砍下全場最高31分，但球隊仍以124：107落敗。

賽後尼克總教練布朗（Mike Brown）只提到布朗森扭傷腳踝，並未透露太多細節，另外布朗森本人也沒有接受媒體訪問，但他在離開球場時卻穿著護具並使用拐杖。

上個球季末布朗森也遇到右腳踝傷勢，雖然最初估計只會缺席兩周左右的時間，直到球隊打進季後賽後，身上的傷勢仍對他有所影響，最終球隊在東部冠軍賽不敵溜馬止步。

布朗森今年球季累計11場出賽，繳出場均28分、3.5籃板與6.5助攻，今天賽前尼克戰績7勝4敗排名東部第3。

布朗森。（資料照，美聯社）

