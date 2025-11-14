MLB》大谷翔平、賈吉連霸MVP！當今兩大最強神獸攜手史上首見霸業

大谷翔平與賈吉。（取自大聯盟官方X）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天頒發年度MVP獎項，國聯MVP毫無懸念，由道奇日本二刀流巨星大谷翔平拿下；美聯部分則競爭激烈，最終由洋基當家巨星「法官」賈吉脫穎而出，聯盟當今最強兩大球星，也攜手寫下史上首見紀錄。

大谷得到全部30張第一名選票、以總計420分全票當選國聯最有價值球員。史瓦伯（Kyle Schwarber）拿到23張第二名選票、5張第三名選票，總分260分在國聯MVP票選中排名第二，索托（Juan Soto）獲得4張第二名選票、15張第三名選票，以總分231分名列第三。

賈吉獲得17張第一名選票，以總分355分當選美聯MVP，今年敲出60轟史詩捕手砲賽季的羅里（Cal Raleigh）獲得13張第一名選票，以總分335分次之；守護者當家明星拉米瑞茲（Jose Ramirez）則獲得19張第3名選票，以總分224位居第三。

大谷翔平拿下生涯第4座MVP，位居現役球員之最；賈吉則進帳生涯第3座MVP，與「神鱒」楚奧特（Mike Trout）並列現役第二。根據《ESPN》指出，這是大聯盟史上第一次，連續2個球季的國聯與美聯MVP都由同一人完成連霸。

賈吉與大谷翔平。（取自ESPN X）

