馬祖2026年北竿硬地馬拉松 明年3/20到3/21登場

2026馬祖北竿硬地馬拉松明年3月20日到21日，即日起受理報名。（圖為連江縣政府提供）

〔記者俞肇福／綜合報導〕第1○屆馬祖北竿硬地超級馬拉松，將於2○26年3月2○日至21日舉行。連江縣政府指出，賽事結合極限挑戰、在地文化與觀光體驗，馬祖北竿硬地馬拉松共規劃5○公里、25公里、12．5公里、5公里與4公里等5大組別。相關詳情與報名資訊，請上官網搜尋https://www.ctrun.com.tw/Activity/?EventMain_ID=273。

縣府表示，馬祖北竿硬地馬拉松不僅是體能的極限挑戰，也是一場文化與島嶼精神的盛宴。即日起開放報名，邀請跑者用腳步丈量風的方向，跑出屬於北竿的1○年傳奇。

第1○屆馬祖北竿硬地超級馬拉松活動，將於明年3月2○日晚間舉辦「1○年之夜」晚會，邀請馬祖在地團隊與台灣表演者同台演出，融合島嶼文化與運動熱情，打造最熱血的島嶼派對。

縣府說，賽事將與國際運動品牌合作，推出紀念上衣與紀念背心。參賽者另可獲得紀念毛巾、連帽浴巾、手提袋與托特包等物資，並附完賽證書、號碼布、獎牌。

主辦單位為陪伴賽事1○年的「忠誠跑者」推出專屬回歸紀念品，象徵1○年堅持與榮耀傳承。此外，也有多項限量禮遇，活動期間入住北竿旅宿的跑者，可領取「限量住宿好禮」；持大坵登島船票及號碼布可兌換「大坵登島紀念禮」，為旅程留下珍貴回憶。#

