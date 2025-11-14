MLB》「大魔神」佐佐木朗希續當守護神？道奇總管透露來季投手計畫

佐佐木朗希。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今年世界大賽二連霸，季末轉戰牛棚表現出色，被日媒譽為「大魔神」的佐佐木朗希，明年球季是否繼續擔綱終結者一職備受關注，近期道奇總管高梅茲（Brandon Gomes）受訪也給出答案。

佐佐木朗希挑戰大聯盟首年路途坎坷，出賽8場就因右肩夾擠症候群進傷兵名單，8月中旬開始到小聯盟3A進行復健賽，起初先發內

容表現不理想，轉為後援後投出好表現，獲得重返大聯盟的機會，更搖身一變成為道奇牛棚最穩定的存在，在季後賽屢屢建功幫助球隊，獲得「大魔神」封號。

道奇總管高梅茲近期受訪透露，即便球隊在季後賽缺乏可信任的後援投手，但休季不一定會特別去追求大咖終結者，因為球隊仍有大量內部選項。高梅茲表示，本季表現其差的史考特（Tanner Scott）明年還會獲得關門機會，同時也強調，季後賽被當成後援的佐佐木朗希，明年百分之百會回到先發輪值。

至於先發輪值計畫，道奇尚未決定二刀流巨星大谷翔平來季擔任的角色，不過高梅茲表示，就整體來看，大谷明年的先發間隔會比起今年更接近正常的先發週期。至於道奇是否會維持6人輪值，高梅茲表示這是選項之一，但仍得視情況發展做決定。

