MLB》奪冠摘世界大賽MVP大豐收！山本由伸再獲年度第一隊寫紀錄

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天公布年度最佳陣容獎項，首先公布年度第一隊先發投手，道奇日本王牌山本由伸生涯首度獲獎。

山本由伸今年成為道奇王牌，整季先發30場豪取12勝是全隊最多，防禦率2.49，173.2局飆出201次三振，每局被上壘率0.99。山本由伸生涯首度榮獲年度第一隊殊榮，成為達比修有與大谷翔平後第3位入選年度第一隊的日本球員。

今年對山本由伸來說無疑是大豐收的一年，在季後賽累積6場出賽豪取5勝1敗，防禦率僅1.45，包含世界大賽拿下3勝0敗，防禦率1.02，更在G7「中0日」後援2.2局無失分幫助道奇奪冠，拿下世界大賽MVP。如今又獲得年度第一隊肯定，為自己的棒球生涯再添輝煌里程碑。

另外4位入選年度第一隊的先發投手，分別為老虎史庫柏爾（Tarik Skubal）、海盜史基斯（Paul Skenes）、紅襪克羅切（Garrett Crochet）與洋基佛里德（Max Fried）。史庫柏爾與佛里德都是生涯第2度入選第一隊，史基斯與克羅切則和山本一樣都是首度入選。

