MLB》投滿1整年！「地表最強投」重拾塞揚本色 德葛隆奪東山再起獎

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天公布兩聯盟的東山再起獎得主，美聯由遊騎兵「地表最強投」德葛隆（Jacob deGrom）獲獎，國聯為勇士球星阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）。

德葛隆在2022年12月與遊騎兵簽下5年1.85億美元大約，但傷病史豐富的他再度受到傷勢困擾，2023賽季僅投30.1局就脫離戰線，並在季中進行韌帶置換手術（Tommy John Surgery，俗稱TJ手術），展開漫長的復健之旅，去年賽季尾聲回歸出賽3場，合計10.2局投球、防禦率1.69。

德葛隆今年終於健康投滿整季，自2019年後再度單季先發達到30場，成績12勝8敗、防禦率2.97，合計172.2局投球，失掉57分，猛飆185次三振，每局被上壘率0.92，重拾塞揚雄風，榮獲東山再起獎。

勇士強打阿庫尼亞在2023年繳出41轟73盜的驚人成績，成為歷史首位單季達成「40轟、70盜」的球員，最終勇奪國聯MVP，但去年季中因左膝十字韌帶撕裂，導致賽季報銷，休養將近一年後才復出。

阿庫尼亞今年打了95場，敲出21轟、42分打點，打擊三圍.290/.417/.518，整體攻擊指數0.935，有9次盜壘，成功滿血回歸。

此外，公布完東山再起獎後，大聯盟頒發年度最佳總管，由釀酒人阿諾德（Matt Arnold）獲獎，他達成2連霸。

