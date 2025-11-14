自由電子報
經典賽》婉拒台灣的「卡仔」正式加入美國！Team USA湊齊外野3巨頭

2025/11/14 11:26

卡洛爾加入美國隊。（取自MLB Network X）卡洛爾加入美國隊。（取自MLB Network X）

〔體育中心／綜合報導〕第六屆世界棒經典賽將在明年3月開打，曾婉拒台灣隊的響尾蛇台美混血球星「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll），今天正式宣布加入美國隊；另外，小熊明星外野手「PCA」阿姆斯壯（Peter Crow-Armstrong）也確定參戰。

卡洛爾本季生涯第2度入選明星賽，出賽143場，打擊三圍.259/.343/.541，攻擊指數0.883，敲出31轟、84分打點，另有17支三壘安打為大聯盟之最，wRC+139，fWAR值6.5。中職會長蔡其昌今年7月曾赴美拜訪卡洛爾，不過卡洛爾表明自己期待為美國出征經典賽，婉拒台灣隊邀請。

阿姆斯壯今年上半季狀況火燙，甚至一度與隊友塔克（Kyle Tucker）和道奇日本巨星大谷翔平被納入國聯MVP討論之中，也入選生涯首次明星賽，但之後陷入低潮。儘管如此，「PCA」整年出賽157場，打擊三圍.247/.287/.481，攻擊指數0.768，累積31轟、95分打點，wRC+109，fWAR值5.4。

本屆美國隊將由洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）領銜，在卡洛爾與阿姆斯壯宣布加入後，美國隊三大外野巨星正式到齊。而已經確定參加經典賽美國隊的，還包括水手重砲鐵捕羅里（Cal Raleigh）、皇家明星游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）與海盜塞揚王牌史基斯（Paul Skenes）。

阿姆斯壯加入美國隊。（取自MLB Network X）阿姆斯壯加入美國隊。（取自MLB Network X）

