NBA》巴恩斯繳28分「準大三元」！暴龍擊敗騎士奪近7場第6勝

〔體育中心／綜合報導〕今天作客騎士主場的暴龍，靠著巴恩斯（Scottie Barnes）繳出28分10籃板8助攻的「準大三元」表現，以及奎克利（Immanuel Quickley）緊隨其後挹注25分之下，幫助球隊以126：113擊敗「背靠背」出賽的騎士，近7場拿下6勝。

暴龍靠著巴恩斯、奎克利與板凳出發的馬穆克拉什維利（Sandro Mamukelashvili），在上半場就打下67：54的領先，但騎士也在米契爾（Donovan Mitchell）的帶領下，第3節將落後分差縮小至5分，並在決勝節一開始持續緊咬，直到奎克利連續兩記三分，並穿插巴瑞特（RJ Barrett）的拋投，才讓比數再度被拉開，拿下最終勝利。

暴龍除了巴恩斯和奎克利外，博爾特（Jakob Poeltl）10投7中進帳20分與7籃板，馬穆克拉什維利與英葛蘭（Brandon Ingram）分別有13分與11分入袋。

騎士部分，米契爾昨日休息一天後，今天攻下全場最高31分，外袋6籃板6助攻2抄截，替補上場的湯姆林（Nae'Qwan Tomlin）也引隨其後拿下18分。

