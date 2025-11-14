MLB》大聯盟年度第二隊名單出爐！ 2連霸宇宙道奇1人獲選

史密斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天進行頒獎典禮，公布年度最佳陣容，稍早年度第二隊完整名單出爐。

本季打到世界大賽的道奇、藍鳥各有1人獲選，分別是道奇明星鐵捕史密斯（Will Smith）、藍鳥強打游擊手小畢歇特（Bo Bichette）。

此外，確定加入美國隊征戰明年經典賽的響尾蛇台美混血球星「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）和小熊明星外野手「PCA」阿姆斯壯（Peter Crow-Armstrong），雙雙入選年度第二隊。

年度第二隊

捕手：史密斯（Will Smith，道奇）

一壘手：柯茲（Nick Kurtz，運動家）

二壘手：圖榮（Brice Turang，釀酒人）

三壘手：卡米內洛（Junior Caminero，光芒）

游擊手：小畢歇特（Bo Bichette，藍鳥）

外野手：卡洛爾（Corbin Carroll，響尾蛇）、阿姆斯壯（Peter Crow-Armstrong，小熊）、貝林傑（Cody Bellinger，洋基）

指定打擊：史瓦伯（Kyle Schwarber，費城人）

先發投手：桑契斯（Cristopher Sánchez，費城人）、佩洛塔（Freddy Peralta，釀酒人）、布萊恩．沃（Bryan Woo，水手）、惠勒（Zack Wheeler，費城人）、布朗（Hunter Brown，太空人）

後援投手：狄亞茲（Edwin Diaz，大都會）、穆諾茲（Andrés Muñoz，水手）

年度第二隊完整名單。（取自推特）

