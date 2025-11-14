自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大聯盟年度第二隊名單出爐！ 2連霸宇宙道奇1人獲選

2025/11/14 12:11

史密斯。（資料照，美聯社）史密斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天進行頒獎典禮，公布年度最佳陣容，稍早年度第二隊完整名單出爐。

本季打到世界大賽的道奇、藍鳥各有1人獲選，分別是道奇明星鐵捕史密斯（Will Smith）、藍鳥強打游擊手小畢歇特（Bo Bichette）。

此外，確定加入美國隊征戰明年經典賽的響尾蛇台美混血球星「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）和小熊明星外野手「PCA」阿姆斯壯（Peter Crow-Armstrong），雙雙入選年度第二隊。

年度第二隊

捕手：史密斯（Will Smith，道奇）
一壘手：柯茲（Nick Kurtz，運動家）
二壘手：圖榮（Brice Turang，釀酒人）
三壘手：卡米內洛（Junior Caminero，光芒）
游擊手：小畢歇特（Bo Bichette，藍鳥）
外野手：卡洛爾（Corbin Carroll，響尾蛇）、阿姆斯壯（Peter Crow-Armstrong，小熊）、貝林傑（Cody Bellinger，洋基）
指定打擊：史瓦伯（Kyle Schwarber，費城人）
先發投手：桑契斯（Cristopher Sánchez，費城人）、佩洛塔（Freddy Peralta，釀酒人）、布萊恩．沃（Bryan Woo，水手）、惠勒（Zack Wheeler，費城人）、布朗（Hunter Brown，太空人）
後援投手：狄亞茲（Edwin Diaz，大都會）、穆諾茲（Andrés Muñoz，水手）

年度第二隊完整名單。（取自推特）年度第二隊完整名單。（取自推特）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中