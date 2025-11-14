MLB》年度最佳陣容出爐！大谷翔平生涯第6度入選第一隊再堆高障礙

大谷翔平。（取自大聯盟官方X）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天頒發年度獎項，來到年度最佳陣容，道奇日本二刀流巨星大谷翔平，毫無意外再度以指定打擊入選年度第一隊。

大谷翔平本季重拾二刀流，打擊敲出55轟創生涯新高，跑回146分傲視全聯盟，打擊三圍.282/.392/.622、OPS1.014；投球方面，出賽14場成績1勝1敗、防禦率2.87，47局投球送出62次三振，締造史上首見「50轟50K」壯舉。

大谷翔平連續3年獲選年度第一隊指定打擊。這是大谷生涯第8度入選年度最佳陣容、第6次入選年度第一隊（皆包含投打），都是自2019年設獎以來最多，持續堆高自己的紀錄。

今年年度最佳陣容第一隊當中，除了水手重砲鐵捕羅里與強打外野「J-Rod」羅德里奎茲以外，其他人都是連續2年入選。

完整名單

年度第一隊

捕手：羅里（Cal Raleigh，水手）

一壘手：小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.，藍鳥）

二壘手：馬堤（Ketel Marte，響尾蛇）

三壘手：拉米瑞茲（José Ramírez，守護者）

游擊手：小惠特（Bobby Witt Jr.，皇家）

外野手：賈吉（Aaron Judge，洋基）、索托（Juan Soto，大都會）、羅德里奎茲（Julio Rodriguez，水手）

指定打擊：大谷翔平（道奇）

先發投手：史庫柏爾（Tarik Skubal，老虎）、史基斯（Paul Skenes，海盜）、山本由伸（道奇）、克羅切（Garrett Crochet，紅襪）、佛里德（Max Fried，洋基）

後援投手：查普曼（Aroldis Chapman，紅襪）、杜蘭（Jhoan Duran，費城人）

年度第二隊

捕手：史密斯（Will Smith，道奇）

一壘手：柯茲（Nick Kurtz，運動家）

二壘手：圖榮（Brice Turang，釀酒人）

三壘手：卡米內洛（Junior Caminero，光芒）

游擊手：小畢歇特（Bo Bichette，藍鳥）

外野手：卡洛爾（Corbin Carroll，響尾蛇）、阿姆斯壯（Peter Crow-Armstrong，小熊）、貝林傑（Cody Bellinger，洋基）

指定打擊：史瓦伯（Kyle Schwarber，費城人）

先發投手：桑契斯（Cristopher Sánchez，費城人）、佩洛塔（Freddy Peralta，釀酒人）、布萊恩．沃（Bryan Woo，水手）、惠勒（Zack Wheeler，費城人）、布朗（Hunter Brown，太空人）

後援投手：狄亞茲（Edwin Diaz，大都會）、穆諾茲（Andrés Muñoz，水手）

年度第一隊名單。（取自大聯盟官方X）

年度第二隊名單。（取自大聯盟官方X）

