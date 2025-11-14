MLB》載入史冊！大谷翔平連3年奪漢克阿倫獎 比肩A-Rod超狂紀錄

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天進行頒獎典禮，公布象徵最佳打者的漢克阿倫獎得主，道奇日本巨星大谷翔平、洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）成功連莊。

漢克阿倫獎自1999年設立，以傳奇名將漢克阿倫（Hank Aaron）命名，目的是要表彰兩聯盟當年度的最佳打者，選拔方式是由大聯盟官網記者選出兩聯盟各10名球員，最終結果除了球迷投票外，也會有名人堂球員所組成的小組進行評分。

請繼續往下閱讀...

大谷翔平本季在打擊方面出賽158場，敲出55轟創生涯新高，也改寫自己保持的道奇隊史單季最多轟紀錄，進帳102分打點，跑回146分傲視全聯盟，打擊三圍.282/.392/.622，整體攻擊指數（OPS）1.014，有20次盜壘成功。

大谷2023年在美聯獲獎，近2年轉戰國聯也順利拿下漢克阿倫獎，連3年獲獎榮膺史上第二人，第一人是2001-03賽季的「A-Rod」A.羅德里奎茲（Alex Rodriguez）。

美聯得主賈吉達成2連霸、生涯第3度獲獎，他本季出賽152場，敲出53轟史詩賽季，得到114分打點，打擊三圍.331/.457/.688是全聯盟之最，攻擊指數高達1.145。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法