自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》載入史冊！大谷翔平連3年奪漢克阿倫獎 比肩A-Rod超狂紀錄

2025/11/14 12:35

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天進行頒獎典禮，公布象徵最佳打者的漢克阿倫獎得主，道奇日本巨星大谷翔平、洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）成功連莊。

漢克阿倫獎自1999年設立，以傳奇名將漢克阿倫（Hank Aaron）命名，目的是要表彰兩聯盟當年度的最佳打者，選拔方式是由大聯盟官網記者選出兩聯盟各10名球員，最終結果除了球迷投票外，也會有名人堂球員所組成的小組進行評分。

大谷翔平本季在打擊方面出賽158場，敲出55轟創生涯新高，也改寫自己保持的道奇隊史單季最多轟紀錄，進帳102分打點，跑回146分傲視全聯盟，打擊三圍.282/.392/.622，整體攻擊指數（OPS）1.014，有20次盜壘成功。

大谷2023年在美聯獲獎，近2年轉戰國聯也順利拿下漢克阿倫獎，連3年獲獎榮膺史上第二人，第一人是2001-03賽季的「A-Rod」A.羅德里奎茲（Alex Rodriguez）。

美聯得主賈吉達成2連霸、生涯第3度獲獎，他本季出賽152場，敲出53轟史詩賽季，得到114分打點，打擊三圍.331/.457/.688是全聯盟之最，攻擊指數高達1.145。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中