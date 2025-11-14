自由電子報
射箭亞錦賽》等10年的金牌！戴宇軒、李彩綺打敗烏茲別克奪金

2025/11/14 13:34

〔記者林岳甫／綜合報導〕戴宇軒、李彩綺今天在亞洲射箭錦標賽反曲弓混雙金牌戰，以6：2逆轉烏茲別克薩迪克夫／阿布杜薩托羅娃，成功收下台灣相隔10年首面亞錦賽金牌。

戴宇軒、李彩綺為去年巴黎奧運國手，這次在亞錦賽合體征戰混雙，先在8強逆轉中國隊，關鍵4強賽以6：0完封印度隊，挺進決賽，成為2015年魏均珩／雷千瑩、2019年蘇于洋／雷千瑩，台灣第3組躋身亞錦賽決賽的混雙搭檔，如今更追平2015年隊史最佳金牌成績。

烏茲別克的薩迪克夫／阿布杜薩托羅娃在4強以5：3射落強權南韓，也粉碎南韓尋求5連霸的美夢。

面對實力不俗的對手，戴宇軒、李彩綺首局以35：36讓出，不過李彩綺在第2局第1箭就射下10分，再來兩人也都至少射出9分，以37：36勝烏茲別克，也追成2：2。

李彩綺在第3局雖然出現7分箭，不過戴宇軒隨即用10分箭補救，台灣組合再以36：34拿下，並取得聽牌，在第4局又以35：34勝烏茲別克，戴宇軒、李彩綺成功奪金，台灣自2015年後，搶下等了10年的亞錦賽首金。

女團方面，風佑築、李彩綺、郭紫穎在金牌戰不敵南韓，仍收下銀牌佳績。

