NBA》柯瑞與UA結束12年合作 個人品牌獨立運作邁向新里程

柯瑞。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕金州勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）與合作長達12年的運動品牌Under Armour分道揚鑣，個人品牌Curry Brand將獨立運作，消息一出受到廣大球迷關注。

UA預計2026年2月推出第13代柯瑞最終款聯名鞋，相關系列產品持續銷售到同年10月為止，37歲的柯瑞即將成為獨立品牌經營者，並透過聲明表示：「UA在我職業生涯初期給予充分信任，讓我有機會打造一個遠超過球鞋的事業。Curry Brand的使命是『為這項運動帶來改變』，過去5年，我們確實為孩子、社區、籃球世界帶來改變。這份信念與承諾永不改變，只會更加堅定。我期待未來持續為下一代付出，延續這項使命。」

請繼續往下閱讀...

由於UA當初展現出比Nike更大的誠意，柯瑞自2013年起簽約迄今，不但從潛力新秀蛻變成為NBA傳奇射手，超旺人氣連帶也讓UA市值跟著水漲船高。不過據《ESPN》等美媒報導，近年來UA發展陷入瓶頸，甚至面臨嚴苛的市場與經營壓力，只能被迫啟動重整計畫，UA執行長普蘭克（Kevin Plank）也直言，與柯瑞分手是讓品牌轉型重生的必要選擇。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法