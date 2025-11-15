熊本大師賽4強、冬盟開打、日韓交流賽 今日賽事預告與轉播

王子維。（資料照，記者塗建榮攝）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA今天有兩場轉播，東契奇（LukaDoncic）領軍湖人將在客場碰上鵜鶘。而勇士作客馬刺，雙方再度交手，柯瑞（Stephen Curry）再度碰上「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）領軍的馬刺。

超級500系列日本熊本羽球大師賽4強，台灣男單好手王子維、女單一姐邱品蒨、台灣男雙王齊麟／邱相榤、混雙葉宏蔚／詹又蓁等人，都將力爭決賽門票。

亞洲冬季聯盟今天正式開打，台灣海洋隊首戰碰上日本社會人，台灣海洋隊推出黃勃睿先發，日本社會人則推派川合慎磨應戰。台灣山林將碰上日職聯隊，台灣山林隊推出林鋅杰先發，面對日職聯隊的金渕光希。

日韓交流賽，日本隊將推出歐力士猛牛左投曾谷龍平，南韓推出KBO斗山熊強投郭彬。

TPBL方面，攻城獅碰上特攻，戰神迎戰國王；TPVL台灣職業排球聯賽，臺中連莊面對台鋼天鷹，桃園雲豹迎戰臺北伊斯特。

另外還有ATP年終賽、花式滑冰大獎賽美國站等賽事，敬請鎖定轉播。

BWF 熊本大師賽

09：00 四強（上）

13：00 四強（下）

轉播：愛爾達體育3台

NBA

09：00 湖人 VS 鵜鶘 轉播：緯來育樂

10：30 勇士 VS 馬刺 轉播：緯來體育

亞洲冬季聯盟

12：00 台灣海洋 VS 日本社會人

18：00 台灣山林 VS 日職聯隊

轉播：DAZN 1、DAZN 3

TPVL台灣職業排球聯賽

15：00 台鋼天鷹 VS 臺中連莊

18：30 臺北伊斯特 VS 桃園雲豹

轉播：緯來育樂、愛爾達體育4台

TPBL

14：30 特攻 VS 攻城獅 轉播：MOMO TV、YouTube

17：00 國王 VS 戰神 轉播：緯來體育、緯來精采、YouTube

花式滑冰大獎賽 美國站

07：55 雙人短曲

09：20 男子短曲

轉播：愛爾達體育2台

日韓交流賽

17：30 南韓 VS 日本

轉播：愛爾達體育2台

ATP年終賽

19：00 四強賽

轉播：博斯運動一台

世界盃歐洲區會外賽

21：50 哈薩克 VS 比利時

轉播：愛爾達體育1台

