經典賽》韓媒問大谷翔平是否會參加WBC？ 日本隊監督微笑回應

道奇隊日本巨星大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希，目前不確定能否參加2026經典賽。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕為備戰2026年世界棒球經典賽，日韓交流賽明天起登場。日本隊監督井端弘和今天受訪被問到，道奇日本巨星大谷翔平、世界大賽MVP山本由伸、以及「令和怪物」佐佐木朗希是否會參加經典賽，井端弘和僅說，「正在努力。」

大谷翔平今天榮獲國家聯盟年度MVP，這是他生涯第4座年度MVP獎項。大谷今天受訪被問到是否參加明年經典賽，他僅表示還在等待球團的決定。

對於是否會讓道奇「日本三本柱」參加經典賽，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）近日在日本網路電視台《ABEMA》節目《早安羅伯斯》表示，如果他們決定出賽，會支持他們，但他也提到，以個人來說不希望他們參加經典賽，「對道奇隊來說，不投球是最佳選擇。」

日媒《Full-Count》報導，明天起登場的日韓交流賽，今天舉行賽前記者會，有南韓媒體問到，道奇隊的大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希是否會參加經典賽，是全世界棒球的焦點，但也聽說道奇對於這3人的參賽態度很消極，這部分是否有什麼進展或交流？井端弘和對此露出微笑說，「我們正在努力中。」

日本隊在2023年經典賽冠軍戰擊敗美國，勇奪隊史第三座經典賽冠軍。

日本隊總教練井端弘和。（資料照，記者陳志曲攝）

