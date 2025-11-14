中職》日職資歷27年決定來台灣！ 日本名將解釋原因

森野將彥。（資料照，記者劉信德攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕富邦悍將今天宣布網羅47歲的日職名將森野将彦，新球季將加入教練團，在日職當選手和教練資歷長達27年的他，跟日媒透露希望能為台灣棒球界的發展做出貢獻。

前中日龍名將森野将彦在球員時期擁有超過20年日職資歷，在日職一軍留下1801場出賽、1581安打、165全壘打的成績，守備位置更是多樣，是日職少見的除了捕手外皆有守備紀錄的選手。

而森野将彦在2017年引退後隔年接任中日龍二軍打擊教練，負責年輕選手培育，2020年曾離開球隊擔任球評工作，2022年重新回到中日龍隊擔任打擊教練，今年球季主要擔任一軍打擊教練兼任作戰教練，負責影像情蒐分析的任務，在今年球季結束後離開中日球團，決定在2026年加入悍將教練團。

據《中日體育》報導，森野将彦表示能協助台灣選手的指導工作感覺非常光榮，「希望能應用在中日隊從以前到現在的選手和教練經驗，為台灣棒球界的發展做出貢獻。」

日媒也關注曾在阪神虎打球的林威助，目前掌管富邦球團的編成部門，作為球隊重建的一部份。而富邦教練團找來森野将彦、酒井忠晴、的山哲也，後藤光尊更上任一軍教頭。濃濃的日系教練團，已多次吸引日媒關注。

