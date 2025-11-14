自由電子報
體育 競技運動 羽球

熊本大師賽》「羽球王子」王子維拍落丹麥傑姆克 勇闖男單4強

2025/11/14 16:19

王子維。（資料照，記者塗建榮攝）王子維。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名32的「羽球王子」王子維今日在超級500系列日本熊本羽球大師賽8強戰，以21：14、21：13拍落丹麥好手傑姆克（Rasmus Gemke），明天4強將對決地主一哥奈良岡功大。

30歲的王子維這次熊本大師賽連續打敗日本選手武井凜生、20歲印尼新星法漢（Alwi Farhan），今天對戰傑姆克，雙方上次交手已經是2019年日本公開賽，王子維苦戰3局吞敗仗。

相隔多年再度交鋒，王子維在第1局從9：9平手先連拿2分，以領先之姿進入暫停，暫停後他還是有辦法壓制傑姆克，甚至逼得丹麥對手頻頻把球送到底線界外，成功擴大差距，也快意先下一城。

王子維在第2局還是讓傑姆克難以發揮，一度取得10：3領先，不過傑姆克暫停後連得6分步步進逼追到11：12，陷入亂流的王子維先靠精彩防守止血，傑姆克此仗問題是會操之過急導致發生出界失誤，王子維有把握機會守住領先，最終也以直落二收下勝利，本季繼印尼大師賽、台北公開賽後，第三度晉級4強。

奈良岡功大今天以21：11、21：12打敗「左手重砲」林俊易，王子維則是本屆4強唯一非種子選手，他在去年日本公開賽對陣奈良岡功大鏖戰3局吞敗。

