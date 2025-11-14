UBA》政大男籃問鼎6連霸有好多可用之兵 連新生都是即戰力

張鈞淮拿10分。（大專體總提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕政治大學男籃戰力雄厚，本季不只有宋昕澔、吳志鍇，新生也是即戰力，今天在114學年度UBA大專籃球聯賽男子公開一級預賽首戰都有上陣且有所貢獻，讓教練陳子威也大讚。

政大上季在UBA以50連勝完成5連霸，今天在預賽首戰就以59分差擊敗中原大學，向6連霸邁出好的一步。

今天面對實力有落差的中原，政大12人輪番上陣都有得分，其中宋昕澔拿20分最高，外籍生莫斯塔發14分、13籃板，吳志鍇替補拿13分，徐得祈12分，3名菜鳥也都有貢獻，畢業自光復高中的張鈞淮、謝昀達各拿10分，後者另有5助攻、5抄截，來自能仁家商的長人傅雋堯得6分。

陳子威認為，今年陣容最大的不同就是可以上場的一年級球員變得更多，「以前大一的可能沒那麼多具備經驗的球員，高興看到鈞淮、昀達或雋堯都有貢獻，他們都是新生重要戰力，希望透過預賽趕快銜接到最後關鍵期可以用。」

談到陣中的大四雙子星宋昕澔、吳志鍇，陳子威希望他們在畢業前可以將自己準備得更好，「昕澔要降低失誤率、控制好節奏，所以我會要求他的控場，有時候他傳球時機點不太好，現在他的傳球比較快，沒有好好閱讀，可能不會看到有機會的空檔，而志鍇則是今年讓他打3號。」

謝昀達10分5助攻5抄截。（大專體總提供）

