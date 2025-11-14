自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

UBA》政大男籃問鼎6連霸有好多可用之兵 連新生都是即戰力

2025/11/14 16:53

張鈞淮拿10分。（大專體總提供）張鈞淮拿10分。（大專體總提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕政治大學男籃戰力雄厚，本季不只有宋昕澔、吳志鍇，新生也是即戰力，今天在114學年度UBA大專籃球聯賽男子公開一級預賽首戰都有上陣且有所貢獻，讓教練陳子威也大讚。

政大上季在UBA以50連勝完成5連霸，今天在預賽首戰就以59分差擊敗中原大學，向6連霸邁出好的一步。

今天面對實力有落差的中原，政大12人輪番上陣都有得分，其中宋昕澔拿20分最高，外籍生莫斯塔發14分、13籃板，吳志鍇替補拿13分，徐得祈12分，3名菜鳥也都有貢獻，畢業自光復高中的張鈞淮、謝昀達各拿10分，後者另有5助攻、5抄截，來自能仁家商的長人傅雋堯得6分。

陳子威認為，今年陣容最大的不同就是可以上場的一年級球員變得更多，「以前大一的可能沒那麼多具備經驗的球員，高興看到鈞淮、昀達或雋堯都有貢獻，他們都是新生重要戰力，希望透過預賽趕快銜接到最後關鍵期可以用。」

談到陣中的大四雙子星宋昕澔、吳志鍇，陳子威希望他們在畢業前可以將自己準備得更好，「昕澔要降低失誤率、控制好節奏，所以我會要求他的控場，有時候他傳球時機點不太好，現在他的傳球比較快，沒有好好閱讀，可能不會看到有機會的空檔，而志鍇則是今年讓他打3號。」

謝昀達10分5助攻5抄截。（大專體總提供）謝昀達10分5助攻5抄截。（大專體總提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中