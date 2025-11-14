經典賽》日韓交流賽明開打、雙方先發出爐 南韓教頭警戒兩位日本球星

南韓總教練柳志炫。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕為備戰2026年世界棒球經典賽，日韓交流賽明天起登場，兩隊教頭今參加賽前記者會，南韓隊總教練柳志炫表示，西武獅強投隅田知一郎、橫濱DeNA強打牧秀悟是值得關注的日本選手。

為了備戰經典賽，這次兩場的日韓交流賽中，採取投球時鐘、加大壘包等大聯盟新規則，用球也是大聯盟官方用球。明天雙方首戰，日本隊將推出歐力士猛牛左投曾谷龍平，南韓推出KBO斗山熊強投郭彬。

被問到除了道奇日本巨星大谷翔平和山本由伸之外，還有值得關注的日本選手。柳志炫對此說，投手是隅田知一郎，「我想他應該會入選明年經典賽日本隊名單，而且會有活躍的表現，必須提前做好準備。」

隅田知一郎。（資料照，記者林正堃攝）

柳志炫也提到，值得關注的日本打者是牧秀悟，對他印象非常好，自己現在是國家隊教頭，以前擔任過跑壘教練、首席教練時，牧秀悟都會禮貌打招呼，「他不僅實力出色，人品也非常好，讓我留下非常深刻的印象。」

日本隊監督井端弘和表示，投球時鐘是日本沒有的規則，希望這兩場比賽盡量讓選手適應，「明年3月（WBC正賽）的時候，南韓隊會是我們的勁敵，希望明天、後天打出好比賽。」井端監督點名韓華鷹強打盧施煥、KT巫師外野手安賢民，是值得關注的南韓選手。

被問到對南韓隊的印象，井端弘和說，當他還是選手時期的時候，日本隊有好幾次敗給南韓隊，近年交手雖然能贏球，「比賽結果顛倒也不意外，認為是支強隊。」

牧秀悟。（資料照，記者林正堃攝）

