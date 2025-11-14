冬盟》彭政閔首度執教！首戰強碰日職 宣布先發投手

彭政閔。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕亞洲冬季聯盟明天正式開打，「恰恰」彭政閔首度執掌冬盟球隊兵符，明晚6點5分率領台灣山林隊出戰日職聯隊，稍早宣布首戰將由林鋅杰扛下開幕戰先發，對上來自橫濱隊的金渕光希。

林鋅杰有旅美資歷，2022年回台灣選秀落榜，用自主培訓合約加盟龍隊，今年在一軍投12場，合計10.2局掉6分，防禦率5.06，將擔任彭政閔領軍隊伍的開幕戰先發投手。

日職聯隊由巨人隊的金城龍彦執教，明天首戰先發投手推派金渕光希先發，他是橫濱隊在2024年育成選秀會的第3指名，今年在二軍出賽5場，戰績1勝0敗，防禦率0。

2025年亞洲冬季棒球聯盟將於明天在澄清湖球場開打，共計5隊參賽，包含中職球員組成的台灣山林、台灣海洋，以及日職聯隊、韓職聯隊、日本社會人，12月7日（星期日）進行冠軍戰。台灣海洋由林振賢擔任總教練，繼2018年後他再次執掌冬盟兵符；台灣山林隊由「恰恰」彭政閔首度接掌兵符，率領由樂天桃猿、中信兄弟、味全龍組成的聯軍。

今年冬季聯盟賽事在澄清湖球場、嘉義市球場進行，平日免費入場，例行賽假日場次預購票270元，採自由入座。

味全龍林鋅杰。（資料照，記者陳志曲攝）

