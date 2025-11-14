自由電子報
體育 棒球 日職

日職》剛摘最優秀投捕賞 火腿資深老將伏見寅威被交易至阪神虎

2025/11/14 19:50

伏見寅威。（資料照，記者陳逸寬攝）伏見寅威。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔體育中心／綜合報導〕日職日本火腿今天與中央聯盟優勝球隊阪神虎做出交易，火腿送走35歲資深捕手伏見寅威，換來虎軍左投島本浩也。這是火腿隊自2022年後再度與阪神做交易。火腿也補強陣中較為薄弱的後援左投。

生涯在日職賽場打滾13年的伏見寅威，是來自北海道千歲市的選手，起初待在歐力士猛牛，他在2022年行使國內自由球員權利，並加盟火腿隊。伏見寅威今年出賽64場是近6年來最少，先發蹲捕只有46場，交出2轟、11分打點，打擊率2成41的表現。伏見寅威生涯累積21轟、平均打擊率2成33。

現年32歲的島本浩也，本季受到傷勢影響，今年例行賽僅出賽16場是近3年最少，交出2勝1敗、防禦率1.88的成績，有2次中繼成功，共投14.1局賞6次三振。島本浩也生涯在日職打滾15年，累積204場出賽，合計有13勝、39次中繼成功、1次救援成功，平均防禦率2.97。

日媒《日刊體育》體育分析，火腿這筆交易主要是在補強後援左投，陣中雖然有31歲左投上原健太，去年洋聯中繼王河野龍生因身體狀況不佳，自8月21日登板後就被抹消登錄，沒有再出賽。而身為2021年洋聯中繼王的堀瑞輝，今年在一軍僅2場出賽。

火腿目前的主戰捕手是25歲的田宮裕涼，24歲捕手進藤勇也在高潮系列賽決勝輪擔任3場先發蹲捕。火腿陣容還有多守位、同時能蹲捕的27歲好手郡司裕也，以及27歲捕手梅林優貴。

火腿王牌伊藤大海今年例行賽先發27場，交出14勝8敗、防禦率2.52的成績，飆出6場完投。伊藤大海本季多與伏見寅威搭配，兩人獲選為洋聯最優秀投捕賞。

如今阪神虎將有坂本誠志郎、梅野隆太郎、伏見寅威等三位捕手，這3人都拿過聯盟最優秀投捕賞，有望增添虎軍戰力。

