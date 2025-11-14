MLB》「有些東西無法奪走...」 前道奇少主梅伊開心將再拿冠軍戒

梅伊。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今年在世界大賽擊敗藍鳥，讓道奇成為21世紀首支二連霸球隊。本季待過道奇、季中轉戰紅襪的28歲右投梅伊（Dustin May）直言，很興奮能拿到冠軍戒。

梅伊是道奇在2020年縮水賽季的奪冠成員之一，曾動兩次右手肘手術，去年還遇到吃生菜沙拉造成食道撕裂傷的意外，因此整季提前報銷。

今年傷癒歸隊的梅伊表現不穩定，本季例行賽在道奇出賽19場有18場先發，拿到6勝7敗、防禦率4.85。梅伊在季中交易大限前被交易至紅襪。梅伊為紅襪隊出賽6場有5場先發，僅拿到1勝4敗、防禦率5.40。

波士頓媒體《Masslive》報導，大聯盟年度頒獎典禮今在拉斯維加斯舉行，梅伊受訪說，很興奮能拿到世界大賽冠軍戒，「有些東西是是別人永遠無法奪走的。我沒能和他們一起打季後賽，但我和他們並肩作戰4個月、或不管實際多久，所以我絕對有幫助並做出貢獻，讓他們能走到那裡。」

季後成為自由身的梅伊說，自己完全恢復正常，手肘感覺很好，「我只想找一個善待我的地方，能讓我以最好的方式前進，盡可能讓我投出最好的表現。所以我們現在是看誰能給我最多的幫助。」

梅伊整季出賽25場有23場先發，戰績7勝11敗、防禦率4.96，共投132.1局賞123次三振，丟56次保送和12次觸身球，被打擊率2成59，每局被上壘率1.42。梅伊在季後成為自由球員。

