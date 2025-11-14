自由電子報
桌球

桌球》林昀儒力挽狂瀾貢獻2勝 率東京木下大師逆轉金澤港口坐穩龍頭

2025/11/14 20:40

林昀儒貢獻2勝，率東京木下大師逆轉金澤港口，穩坐日本T聯盟戰績第一。（取自日本T聯賽臉書）林昀儒貢獻2勝，率東京木下大師逆轉金澤港口，穩坐日本T聯盟戰績第一。（取自日本T聯賽臉書）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今晚在2025-26日本T聯賽貢獻兩勝，包括一場讓2追3的大逆轉和決勝第5點，率領東京木下大師隊以3:2逆轉金澤港口隊，穩居男子組排名第一寶座。

林昀儒最近兩站歐洲冠軍賽都止步男單16強，世界排名從11名下滑至14名，不過仍順利取得12月在香港舉行的WTT年終賽男單16強門票。週日即將飛往阿曼參加WTT馬斯開特挑戰賽的林昀儒，今天仍把握賽事的短暫空檔為東京隊效力。

賽前以9勝5負高居聯盟龍頭的木下東京，第一點雙打推出剛贏得法蘭克福冠軍賽冠軍的18歲新星松島輝空和吉山僚一搭檔，意外以11:7、3:11、8:11遭南韓左手名將林鐘勳和吉田雅己逆轉；第二點對抗，由林昀儒迎戰世界排名37的田中佑汰，小林在2023年亞錦賽男單8強曾以直落三擊退田中，但今晚卻陷入苦戰，一開賽就以8:11、10:11連丟2局，第3局也在9:6領先下連丟4分，被對手逼出賽末點，危急時刻，小林先用反手發球搶攻化解危機，隨後對手反手回擊出界，小林驚險以11:10扳回一城。第4局起，小林完全掌控局面，11:3、11:8再度下兩城，也寫下本季在日本T聯賽的單打5連勝。

世界排名65的吉山僚一在第三點以1:3不敵林鐘勳，年僅16歲的川上流星隨後以3:1擊退小林廣夢，幫助木下東京扳成2:2。決勝第5點只打1局，由林昀儒再度披掛上陣對決田中佑汰，小林延續上一場的氣勢，一開局就展現出色的前三板控制，4:0強勢開局，最終以11:6輕鬆奪勝。

