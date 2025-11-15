MLB》想要冠軍戒！生涯253次SV的狄亞茲談為何拒11億約成自由身

狄亞茲。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕曾三度入選明星賽、生涯253次救援成功的紐約大都會終結者狄亞茲（Edwin Diaz），今年季後成為自由球員。狄亞茲近日受訪表示，有一半的機率會留在紐約，也透露自己想要贏得一枚冠軍戒。

現年31歲的狄亞茲是在2022年季後以5年1.02億美元續留大都會，本季出賽62場，交出6勝3敗、防禦率1.63，摘28次救援成功，共投66.1局賞98次三振，被打擊率僅1成64，每局被上壘率僅0.87。

狄亞茲今年季後拒絕執行剩下最後2年3700萬美元（約新台幣11.6億元），投入自由市場。大都會季後提出1年2200萬美元的合格報價給狄亞茲，以確保若狄亞茲離隊，球隊將可獲得補償選秀籤。

《紐約郵報》報導，狄亞茲受訪透露不確定是否會重返大都會，「就目前而言，我覺得是一半一半。我們還沒有談過合約，只簡單見個面，我只想看看自由市場的情況如何。」

「我只想為自己和家人們爭取最好的條件。」狄亞茲說，「我熱愛紐約，也想留在紐約，但如果我必須去其他地方，我會很開心、並想贏得一枚冠軍戒。無論我去哪裡，我想要贏得一枚冠軍戒、並享受在那裡的時光。」

《紐約郵報》預期，狄亞茲下一份的合約長度約4年至5年。狄亞茲說，「我們當然想留在（大都會），但最終我們也不知道球團怎麼想，我們有自己的角色，我的經紀公司想做到最好，而我只是聽從經紀人的安排。」

