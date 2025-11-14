自由電子報
MLB》職棒零經驗執掌兵符遭鬼才教頭批「侮辱」 巨人新主帥大氣回應

2025/11/14 22:24

巨人隊新任主帥維特洛。（資料照，美聯社）巨人隊新任主帥維特洛。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕舊金山巨人季後聘請47歲田納西大學總教練維特洛（Tony Vitello），擔任新賽季總教練。這讓71歲的「鬼才教頭」梅登（Joe Maddon）相當不滿，甚至用「侮辱」一詞批評巨人隊。維特洛近日受訪回應，「我理解他（梅登）的感受。」

梅登日前上美國電台《KNBR 680》的節目中，談到巨人聘請職棒零經驗的維特洛擔任教頭一事，「坦白說，我用『侮辱』這個詞，僅僅是因為現在看來，做這份工作似乎不需要任何專業級的經驗。」

梅登也提到，自己剛入行的時候，要先經歷小聯盟洗禮，「我以前是球探，2006年才當上總教練。我的意思是，有一種儀式般的過程，一種到達那個位置的方法。所以想到有人可以直接跳進去做那份工作，而我們當年得花20幾年才能被認為具備資格，這有點侮辱。」

「鬼才教頭」梅登。（資料照）「鬼才教頭」梅登。（資料照）

根據灣區《NBC Sports》報導，對於梅登的「侮辱」說法，維特洛說，「我只想知道他是否還會接我的電話，因為他是我先前想諮詢的人之一，考慮到他過往的經歷，這其中有幾個具體的原因，所以我很想知道他是否還會接我的電話。我在招募球員時常拿他做例子，在田納西，我們做的一件事就是讓球員能夠做自己，那逐漸成為我們的品牌，而他在執教小熊隊的時候也做到這一點。」

被問到是否對梅登的說法感到冒犯，維特洛對此表示，「目前還沒有，每個人都有權表達自己的意見。就我個人而言，如果這是一種侮辱，那就意味著這件事行不通。如果不會成功，巨人隊會沒事的，受苦的會是我。」

「你首先會想『大學棒球有哪些經驗可以幫助職業棒球？』然後你回到大學，『嘿，這是我在職棒學到的東西。』無論如何，對棒球圈內的一些人而言，這些都是有益的。而你談論的是一位在棒球界做出巨大貢獻的人－Joe。」維特洛說道。

