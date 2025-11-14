自由電子報
滑輪溜冰》台灣公開賽蔡承軒甜蜜復仇 屏東選手包辦3金

2025/11/14 21:44

蔡承軒（中 ）以0.006秒之險臉趙祖政（右）奪金。（滑輪溜冰協會提供）蔡承軒（中 ）以0.006秒之險臉趙祖政（右）奪金。（滑輪溜冰協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年台灣國際滑輪溜冰公開賽在台南市永大溜冰場進行，屏東選手今日表現精彩，競爭激烈的大專社會男、女子組摘下3金，其中蔡承軒就於男子1000公尺爭先賽力退老將趙祖政，討回先前雲林全運會銀恨之仇。

大專社會女子組1000公尺爭先賽，由來自屏東的林欣妤、李芸錚和李孟竹包辦前3名，展現強大競爭力。至於大專社會男子組1000公尺爭先賽，重現全運會對決戲碼，當時趙祖政以0.095秒之差險勝蔡承軒摘金，如今兩人再度交手，蔡承軒汲取慘痛教訓，最後3圈提前發動攻擊，最終跑出1分27秒603驚險鍍金，並以0.006秒之差險勝趙祖政的1分27秒609。

「這一勝對我來說意義非凡！」24歲的蔡承軒是屏東大學碩三生，賽後興奮表示，趙祖政始終是學習效法的對象，也是競爭的頭號目標，「聽說他即將結束選手生涯，過去都沒能贏過他，沒想到在可能是他最後一場1000公尺爭先賽終於贏了。」

擁有184公分修長身高的蔡承軒，今年亞錦賽1000公尺爭先賽鍍金，但世錦賽僅獲第8，「第一次升成人組，以為世錦賽應該會有不錯成績，事與願違只能再努力。」他也直言，與國外好手的差距，就在速度跟變換位置的反應力，「我反應比較遲鈍，敏捷性沒那麼好，所以卡位時會處於劣勢，跟教練討論後，今年嘗試提早發動攻勢的戰術，看來效果還不錯。」

