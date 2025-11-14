滑輪溜冰》崔因鎬台灣國際公開賽摘金 揮別亞運失利陰霾

崔因鎬（右）搶下金牌。（滑輪溜冰協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年台灣國際滑輪溜冰公開賽在台南市永大溜冰場進行，南韓名將崔因鎬在競爭激烈的大專社會男子組10000公尺淘汰賽搶下金牌，也揮別2023年杭州亞運因隊友大意銀恨的陰霾。

「亞運是很大的比賽，這件事情我已經克服了。」亞運男子3000公尺接力決賽，南韓最後一棒鄭喆元提前高舉雙手慶祝勝利，卻遭台灣隊黃玉霖神來一腳大逆轉，痛失金牌的遺憾迄今仍讓同隊的崔因鎬難忘，當時一頭金髮的他賽後甚至崩潰大哭，如今訪台快意奏捷，他總算能不再尷尬地笑說：「沒想到都過去兩年了，經歷那次打擊，我們都汲取寶貴經驗，也更加努力地練習，我想這都轉化成今天想拿金牌的動力！」

請繼續往下閱讀...

台灣國際滑輪溜冰公開賽今年邁進第4屆，共有來自17國逾千名好手角逐，今日大專社會男子組10000公尺淘汰賽多達26人參賽，最後關頭形成台、韓名將對決，後勁十足的崔因鎬以15分20秒334封王，「要謝謝另外兩位隊友的協助，讓我可以如願獲得金牌，特別是在台灣拿到更是感到開心。」我國趙祖政則以15分20秒418屈居第2。

