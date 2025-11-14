自由電子報
高球》台玻台豐公開賽次輪 洪健堯揮7鳥零柏忌續保領先

2025/11/14 23:01

洪健堯第2回合持續保持領先優勢。（TPGA提供）洪健堯第2回合持續保持領先優勢。（TPGA提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025台玻台豐公開賽在彰化台豐高爾夫球場完成第二回合，台灣地主好手洪健堯延續絕佳手感，打出7鳥零柏忌、低於標準桿7桿的65桿，以兩回合總計130桿持續獨居領先。泰國蘇普拉邁（Poosit Supupramai）揮出68桿，總計135桿暫居第2。

洪健堯持續保持首位並領先5桿，賽後他謙稱今天自己的發揮比起昨天稍微差一點，但以實際數據來看，其實上果嶺成功率及推桿數都比昨天較佳，「下場第一至第三洞的開球、鐵桿上果嶺及抓鳥，都創造了很好的機會，也都把握住連抓三隻小鳥，算是好的開始！」

雖然洪健堯後面第4至第10洞都打帕，其間也曾抓鳥失手而產生負面情緒，所幸都被好友桿弟紹白兄協助轉正回來，比賽壓力減輕不少，隨後8個洞他再打下4隻小鳥，「還有兩回合決賽，要贏仍需要一些運氣，希望明後天繼續保持好運與手感。」

洪健堯曾贏得2020年台豐公開賽及2022年台豐ADT冠軍；去年在此賽獲得台灣球員最佳名次並列第3名，目前台巡總獎金排名暫居第8，亞巡排名暫居第110。

