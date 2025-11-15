網球》阿里辛扳倒2屆冠軍茲維列夫 年終賽4強對決艾卡拉茲

阿里辛。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕阿里辛（Felix Auger-Aliassime）以6：4、7：6（7：4）扳倒德國名將兹維列夫（Alexander Zverev），加拿大好手小組賽戰績2戰1負，首度挺進2025年杜林ATP年終總決賽4強，即將單挑已榮膺年終第1的西班牙勁敵艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）

面對曾2度年終賽奪冠的茲維列夫，阿里辛開賽化解2個被破發點，第10局把握機會率先突破，順勢先馳得盤。次盤雙方相互保發僵持不下，搶7時阿里辛後來居上，從3：4連下關鍵4分，激戰2小時7分鐘直落2關門，也成為自2016年拉奧尼奇（Milos Raonic）之後，史上第2位勇闖年終賽4強的加國男子球星。

請繼續往下閱讀...

25歲的阿里辛，曾與22歲的艾卡拉茲交手7回，3連勝之後苦吞4連敗，如今季末封關戰狹路相逢，勢必有番硬仗，「這對球員來說相當重要，看看歷屆冠軍名單，你會發現其中有許多世界第1。每個人都想進入決賽，但我必須先擊敗一位偉大的球員才能做到。如果機會來了，我就會抓住它。」

至於另組4強熱戰，則由義大利衛冕者辛納（Jannik Sinner）遭遇澳洲手下敗將德米納爾（Alex de Minaur），由於過住職業生涯對戰12連勝，24歲的辛納被看好朝著冠軍戰邁進。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法