自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》世界大賽終結者挨轟的藍鳥看上狄亞茲！還成塔克爭奪戰領跑者

2025/11/15 08:39

狄亞茲、塔克。（資料照）狄亞茲、塔克。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥在今年世界大賽血戰7場後不敵道奇無緣奪冠，休季也開始進行補強計畫。根據美媒報導，藍鳥將目光放向後援市場，同時更傳出成為明星強打塔克（Kyle Tucker）爭奪戰的領跑者。

根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，藍鳥休季不僅有意補強先發，也把目光放向關鍵時刻的後援投手，消息人士透露，藍鳥在剛結束的總管會議中，已經和明星終結者狄亞茲（Edwin Diaz）的經紀人會面。

藍鳥在世界大賽G7的9局上推出明星終結者霍夫曼（Jeff Hoffman），沒想到他在1出局後遭道奇老將羅哈斯（Miguel Rojas）敲出追平轟。羅森索指出，如果藍鳥得到一位更優秀的終結者，不排除將霍夫曼移到第8局擔任佈局投手，而霍夫曼也肯定會接受如此安排。

另外，大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）近期在節目中爆料，藍鳥對目前自由市場最大咖明星強打塔克備感興趣，「你整週都會聽到同樣那幾支球隊，洋基、費城人、道奇，但我聽說與塔克有最多連結的是藍鳥。藍鳥因闖進世界大賽，氣勢正旺，我認為塔克絕對會是藍鳥重點追求的目標。」

《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）也在節目中同意費桑德的看法，藍鳥肯定會是休季爭奪塔克的最有力競爭者之一。費桑德還補充，塔克「可能不會」回到他的母隊小熊。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中