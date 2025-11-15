MLB》世界大賽終結者挨轟的藍鳥看上狄亞茲！還成塔克爭奪戰領跑者

狄亞茲、塔克。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥在今年世界大賽血戰7場後不敵道奇無緣奪冠，休季也開始進行補強計畫。根據美媒報導，藍鳥將目光放向後援市場，同時更傳出成為明星強打塔克（Kyle Tucker）爭奪戰的領跑者。

根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，藍鳥休季不僅有意補強先發，也把目光放向關鍵時刻的後援投手，消息人士透露，藍鳥在剛結束的總管會議中，已經和明星終結者狄亞茲（Edwin Diaz）的經紀人會面。

藍鳥在世界大賽G7的9局上推出明星終結者霍夫曼（Jeff Hoffman），沒想到他在1出局後遭道奇老將羅哈斯（Miguel Rojas）敲出追平轟。羅森索指出，如果藍鳥得到一位更優秀的終結者，不排除將霍夫曼移到第8局擔任佈局投手，而霍夫曼也肯定會接受如此安排。

另外，大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）近期在節目中爆料，藍鳥對目前自由市場最大咖明星強打塔克備感興趣，「你整週都會聽到同樣那幾支球隊，洋基、費城人、道奇，但我聽說與塔克有最多連結的是藍鳥。藍鳥因闖進世界大賽，氣勢正旺，我認為塔克絕對會是藍鳥重點追求的目標。」

《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）也在節目中同意費桑德的看法，藍鳥肯定會是休季爭奪塔克的最有力競爭者之一。費桑德還補充，塔克「可能不會」回到他的母隊小熊。

