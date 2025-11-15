自由電子報
MLB》二連霸道奇不砸錢搶147轟塔克或明星後援？美媒爆料鎖定目標

2025/11/15 09:22

費班克斯。（資料照）費班克斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕二連霸的道奇休季預計持續補強外野與牛棚，不過美媒爆料，道奇恐怕不會砸錢買市場最大咖的147轟明星強打塔克（Kyle Tucker），其真正目標另有其人。

根據《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）報導，道奇休季將空出8700萬美元薪資空間，預計會在塔克爭奪戰中維持競爭力，但應該不會是出價最高球隊，道奇更希望將補強重心擺在牛棚。

南丁格爾指出，道奇可能會追求狄亞茲（Edwin Diaz）與威廉斯（Devin Williams）等兩位明星後援，但其他球隊的高層都預期，道奇實際上真正會鎖定光芒終結者費班克斯（Pete Fairbanks）；至於威廉斯雖然是道奇選項之一，但根據其他球團消息，於聖路易出生的威廉斯更希望待在美國中西部，據傳紅人已經和威廉斯團隊會面。

下個月將滿32歲的費班克斯，2023年季前獲得3年總值1200萬美元合約，近3年出賽156場，151局飆出171次三振，拿下9勝12敗3中繼75救援，獨立防禦率（FIP）與ERA+分別為3.31與138。不過光芒此休季意外拒絕費班克斯1100萬美元球隊選項，讓他成自由身。

