MLB》道奇24歲前大物成績慘不忍睹！總管透露來季可能會有全新計畫

〔體育中心／綜合報導〕道奇休季傳出有意參與外野強打塔克（Kyle Tucker）爭奪戰，不過道奇總管高梅茲（Brandon Gomes）在冬季會議上強調，道奇擁有許多外野內部人選，同時更透露，24歲捕手拉辛（Dalton Rushing）來季也會是選項之一。

拉辛季初被列為道奇農場頭號大物新秀，他在5月初登大聯盟，也取代掉老將巴恩斯（Austin Barnes）成為二號捕手，不過隨著球季進行，拉辛表現明顯不佳，最終整季出賽53場，只繳出打擊三圍.204/.258/.324、攻擊指數0.582、4轟、24分打點的成績單，wRC+62，fWAR值-0.1。

根據《洛杉磯時報》記者哈里斯（Jack Harris）報導，道奇總管高梅茲表示，道奇外野來季擁有本季交易大限前加入的寇爾（Alex Call）、南韓工具人金慧成與金手套工具人艾德曼（Tommy Edman），同時農場潛力新秀沃德（Ryan Ward）上週也被加入40人名單，預計明年某個時間點會獲得大量出賽機會。

此外，小聯盟時期有過外野守備經驗的拉辛，道奇仍不排除讓他再度嘗試鎮守外野的可能性，哈里斯指出：「在他因為史密斯（Will Smith）佔據主戰捕手位置而上場時間有限之下，球隊仍考慮讓他以外野身分獲得一些打席。」

