MLB》「索托交易碎片」有望重回洋基？美媒爆料條紋軍看上教士強投

〔體育中心／綜合報導〕根據《The Athletic》記者鮑登（Jim Bowden），洋基看上教士強投金恩（Michael King），有望與他再續前緣。

30歲的金恩於2019年完成大聯盟初登板，生涯前5個賽季都效力洋基，主要以後援身分出賽，並在2024年季前被交易至教士，成為換取索托（Juan Soto）的包裹之一。來到教士後的金恩被改造成全職先發投手，並在該季繳出亮眼表現，173.2局狂飆201次三振，防禦率2.95，拿下13勝9敗，EAR+139，fWAR值3.9。

儘管金恩今年受到傷勢困擾，僅投73.1局、防禦率3.44，ERA+125，fWAR值0.8，但他仍被視為此休季自由市場上最頂級的先發投手之一。日前金恩已經收到教士開出的合格報價，但預計會拒絕。

《The Athletic》記者鮑登在報導中提到，洋基很有望與金恩再續前緣，不過條紋軍恐將面臨競爭；根據《The Athletic》記者夏爾瑪（Sahadev Sharma）與穆尼（Patrick Mooney）報導，小熊也將金恩列入雷達範圍內。

