MLB》洋基是否續約本季30轟30盜明星「爵士哥」？「現金人」回應了

〔體育中心／綜合報導〕洋基明星二壘手「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）今年打出30轟、30盜的優異賽季，隨著他將在明年球季結束後成為自由球員，洋基是否會在此休季就與奇澤姆達成續約，總管「現金人」凱許曼（Brian Cashman）給出回應。

今年是奇澤姆自2024年7月從馬林魚交易至洋基後，第一個完整的條紋軍賽季，本季出賽130場，打擊三圍.242/.332/.481，攻擊指數0.813，敲出31轟、80分打點，跑出31次盜壘，wRC+126，fWAR值4.4。奇澤姆的全壘打並列全聯盟所有符合資格二壘手之冠，fWAR值高居第3。

奇澤姆曾表明自己不想離開紐約，不過《紐約郵報》記者喬伊斯（Greg Joyce）撰文直言，洋基要提前續約奇澤姆的可能性微乎其微，因為洋基習慣等到球員成為自由球員後才與他們簽下延長合約，且有了塞維里諾（Luis Severino）與希克斯（Aaron Hicks）兩筆失敗操作後，洋基更傾向不提前續約。

不過洋基總管凱許曼仍接受《紐約郵報》訪問，針對奇澤姆續約一事回應。凱許曼在剛結束的總管冬季會議上與奇澤姆的經紀人進行過交談，「我想這還有待觀察，但除了他期待明年繼續比賽、也很喜歡待在這裡之外，我們並沒有奇他談話。」凱許曼表示，球隊願意對更長期的討論保持開放態度，但目前進度僅此而已。

