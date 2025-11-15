自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》洋基是否續約本季30轟30盜明星「爵士哥」？「現金人」回應了

2025/11/15 10:57

奇澤姆。（資料照）奇澤姆。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋基明星二壘手「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）今年打出30轟、30盜的優異賽季，隨著他將在明年球季結束後成為自由球員，洋基是否會在此休季就與奇澤姆達成續約，總管「現金人」凱許曼（Brian Cashman）給出回應。

今年是奇澤姆自2024年7月從馬林魚交易至洋基後，第一個完整的條紋軍賽季，本季出賽130場，打擊三圍.242/.332/.481，攻擊指數0.813，敲出31轟、80分打點，跑出31次盜壘，wRC+126，fWAR值4.4。奇澤姆的全壘打並列全聯盟所有符合資格二壘手之冠，fWAR值高居第3。

奇澤姆曾表明自己不想離開紐約，不過《紐約郵報》記者喬伊斯（Greg Joyce）撰文直言，洋基要提前續約奇澤姆的可能性微乎其微，因為洋基習慣等到球員成為自由球員後才與他們簽下延長合約，且有了塞維里諾（Luis Severino）與希克斯（Aaron Hicks）兩筆失敗操作後，洋基更傾向不提前續約。

不過洋基總管凱許曼仍接受《紐約郵報》訪問，針對奇澤姆續約一事回應。凱許曼在剛結束的總管冬季會議上與奇澤姆的經紀人進行過交談，「我想這還有待觀察，但除了他期待明年繼續比賽、也很喜歡待在這裡之外，我們並沒有奇他談話。」凱許曼表示，球隊願意對更長期的討論保持開放態度，但目前進度僅此而已。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中