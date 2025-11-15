NBA》哈里森親手送走東契奇 諾威斯基直言暑假就該開除他

諾威斯基認為獨行俠應該暑假就換總管，而不是拖到開季讓球隊陷入陰霾中才換。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）上賽季交易走一哥東契奇（Luka Doncic），讓球迷不滿高喊「開除Nico」，獨行俠也在日前開除了哈里森，就在哈里森確定走人後，球隊傳奇諾威斯基（Dirk Nowitzki）跳出來，認為早在休賽季就應該換總管了。

諾威斯基在《NBA on Prime》節目上表示，他認為獨行俠應該在今年暑假就開除哈里森，這樣才不會讓新科狀元佛拉格（Cooper Flagg）壟罩在負面能量下打球，太多外面的因素干擾，球隊應該早點解決這個問題。

對於球迷炮口全都對向哈里森，諾威斯基說他很了解獨行俠球迷的忠誠，球迷不會輕易釋懷這個交易，對他們來說送走東契奇是一件很不合理的事情，獨行俠圍繞著東契奇建隊，並在前一年打進冠軍賽，做出這項交易後也沒有給出合理解釋，球迷當然會不滿。

諾威斯基最後一年球員生涯，正好是東契奇菜鳥年，兩人有著深厚的交情，回憶得知交易發生當下，諾威斯基表示他很失望，也對東契奇感到難過。

如今獨行俠正式開除哈里森，諾威斯基說是時候向前看、重新聚焦回球隊和球員上了，開季打得掙扎需要大家支持，希望從現在開始可以好轉。

